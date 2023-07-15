شوربة الفريك هي وصفة شهية وصحية تتميز بمذاقها الرائع وفوائدها الغذائية العالية، نقدم لك طريقة عمل شوربة الفريك للشيف مفيدة عثمان.. ويمكن تحضيرها بسهولة باستخدام المكونات التالية:

مكونات شوربة الفريك

- ١ كوب فريك مغسول ومنقوع لمدة ساعتين على الأقل

- ٣ كوب مرق دجاج أو مرق خضار (يمكن استخدام مرق مجفف)

- ٢ كوب ماء

- ١ بصلة مفرومة

- ٢ فص ثوم مفروم

- ٢ حبة جزر مقطعة إلى شرائح رفيعة

- ١ بطاطا متوسطة مقطعة إلى مكعبات صغيرة

- ١ كوب فول صويا مسلوق

- ملعقتان كبيرتان زيت زيتون

- ملح وفلفل أسود حسب الذوق

- عصير ليمون حسب الرغبة للتزيين

شوربة الفريك

طريقة عمل شوربة الفريك

١. في قدر كبير، سخني الزيت الزيتون على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل والثوم وقلبيهما حتى يذبلان.

٢. أضيفي الجزر والبطاطا وقلبيهما لمدة ٣-٤ دقائق حتى تنضج الخضار قليلاً.

٣. أضيفي الفريك وقلبيه لمدة دقيقة، ثم أضيفي المرق والماء وأتركيهم يغليان.

٤. يُغطى القدر ويُخفض الحرارة إلى متوسطة-منخفضة، ويترك الخليط يطهى لمدة ٢٠-٢٥ دقيقة، أو حتى يصبح الفريك طرياً وينضج الخضار.

٥. يُضاف الفول الصويا المسلوق، ويُترك الخليط على نار هادئة لمدة ٥ دقائق إضافية.

٦. يُضاف الملح والفلفل الأسود حسب الذوق.

٧. يُقدم الطبق ساخناً، ويُزين بعصير الليمون والبقدونس أو الكزبرة المفرومة حسب الرغبة.

تُقدم شوربة الفريك الساخنة مع الخبز المحمص أو الكيك المقلي. تستطيعين تحضير هذه الوصفة لعدة وجبات، ويمكن تخزينها في الثلاجة لمدة يومين تقريباً.