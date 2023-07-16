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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية.. مصرع 33 شخصا جراء الفيضانات في كوريا الجنوبية.. وحرائق الغابات تلتهم آلاف الكيلومترات

صدى البلد

مصرع 33 شخصاً جراء هطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية

حرائق الغابات تدمر 100 الف كيلو متر في كندا

بعد فاجعة الغواصة تيتان.. اختفاء الشركة المسئولة نهائيا 

روسيا تعلن إسقاط 8 مسيّرات أوكرانية فوق سيفاستوبول بالقرم

 

اهتمت الصحف السعودية اليوم الأحد بعدة احداث عالمية و محلية.

وجاء في صحيفة الرياض زيادة اعداد ضحايا الفيضانات في كوريا الجنوبية، ولقي 33 شخصًا مصرعهم وفُقد 10 آخرون جراء هطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأدت تلك الأمطار إلى حدوث فيضانات وانزلاقات تربة، فيما واصل عمال الإنقاذ جهودهم للوصول إلى أشخاص محاصرين في نفق غمرته المياه.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الكورية تحذيرات من هطول مزيد من الأمطار حتى الأربعاء المقبل.

واكدت الأرصاد  أن الأحوال الجوية تشكل خطرا جسيما، فيما طلب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك-سو من وزارة الدفاع دعم عمليات الإنقاذ.

ونقلت صحيفة عكاظ اخر التطورات في حرائق الغابات بكندا ، حيث اجتاحت حرائق ضخمة، مساحات واسعة وأتت على عشرة ملايين هكتارا من غابات كندا، وهي مساحات غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وسط توقعات بتوسع هذه الحرائق خلال الأسابيع المقبلة.

وباتت السلطات عاجزة عن التدخل أمام توسع هذه الحرائق، فيما تحولت الغابة الشمالية إلى رماد، مما يشكل تداعيات خطيرة على البيئة.

وأكد الباحث في وزارة الموارد الطبيعية الكندية يان بولانجيه بأن بلاده "هذا العام أمام ارقام أسوأ من أكثر السيناريوهات تشاؤما"، مضيفا "الامر الأكثر إثارة للصدمة هو أنه لم يسجل أي متنفس منذ شهر مايو".

وكانت مخاوف تركزت بداية الموسم في مايو، في مقاطعة البرتا التي واجهت سريعا وضعا غير مسبوق، وبعد بضعة أسابيع، باغتت الحرائق الضخمة مقاطعة نوفا سكوشا المطلة على المحيط الأطلسي والمعروفة بمناخها المعتدل.

يذكر بأن كندا واجهت في السنوات الأخيرة ارتفاعا بدرجات الحرارة، بطريقة أسرع من بقية العالم بسبب موقعها الجغرافي، وشهدت ظواهر مناخية قاسية ازدادت حدّتها وتواترها بسبب تغيّر المناخ.

ونقلت نفس الصحيفة أن، أغلقت شركة "أوشن جيت" المسئولة عن الغواصة تيتان، حساباتها كاملة على منصات التواصل الاجتماعي، كما أوقفت موقعها الرسمي على الإنترنت.

وتأتي هذه الخطوة بعدما انتهت رحلة منظمة صوب حطام السفينة "تايتانيك" في يونيو الماضي على نحو مأساوي، نتج عنها مصرع خمسة أشخاص كانوا على متنها، وذلك حسبما نقلت عكاظ.

واختفت حسابات الشركة على كل من فيسبوك وإنستجرام وتويتر، فلم يعد يظهر فيها أي شيء، وتم إلقاء اللوم على الشركة لأن غواصتها مصنوعة من مواد لا تتمتع بصلابة كبيرة.

وأفادت صحيفة الشرق الأوسط أن أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت فجر اليوم محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بواسطة 7 مسيرات وزورقين غير مأهولين على مواقع في شبه جزيرة القرم قرب مدينة سيفاستوبول.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان صادر عنها اليوم الأحد أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق البحر الأسود على مسافة بعيدة من الساحل، بينما تم تعطيل 5 طائرات بدون طيار أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت دون الوصول إلى أهدافها.

وفي الجزء الشمالي من البحر الأسود أيضًا، رصد زورقان مسيران تابعان للقوات الأوكرانية وتم تدميرهما بنيران سفن حماية المنطقة المائية.

وذكر البيان أن هذا الهجوم الفاشل لم يخلف إصابات أو أضرار.

 

 

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