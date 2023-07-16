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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أحدهما بحالة خطيرة.. إصابة 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب بيت لحم

إصابة ثلاثة إسرائيليين
إصابة ثلاثة إسرائيليين في عملية إطلاق نار

أفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، بإصابة ثلاث إسرائيليين أحدهما بحالة خطيرة، جرّاء عملية إطلاق نار عند حاجز تقوع قرب بيت لحم وانسحاب المنفذ.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"  فإن سيارة مسرعة أطلقت النار عند حاجز تقوع، وأصابت ثلاثة إسرائيليين وانسحب المنفذ من المكان.

وقالت صحيفة (إسرائيل هيوم) فقد "تم نقل المصاب بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار عند حاجز تقوع إلى مستشفى شعاري تسيديك وحالته الصحية غير مستقرة".
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "وردت أنباء عن حادثة إطلاق نار عند حاجز تقوع. وبدأت في ملاحقة المشتبه بهم ".

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