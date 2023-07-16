تبدأ 29 يوليو .. ننشر جداول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جداول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023 .

وأوضحت جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني يوم 29 يوليو 2023 .

وأكدت جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه سيؤدى امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني ، 219304 طالب على مستوى الجمهورية.

وكان قد بلغ إجمالي الحضور في امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول 734108 طالب، وبلغ إجمالي الناجحين 473264 طالب بنسبة نجاح (64.47%) ، أما إجمالي الباقين للإعادة 41597 طالب بنسبة (5.66 %)

احصائيات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الاول

- نظام 5 سنوات: حضر عدد 18269 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 85.59% بزيادة مقدارها 4.75 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات: حضر 620288 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 65.55% بانخفاض مقداره 3.80 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج : حضر عدد 15029 طالب –( 4 شهادات) بنسبة نجاح 81.45 % بانخفاض مقداره 3.57 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات : برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 19412 طالب– ( 4 شهادات) بنسبة نجاح 86.76% بزياده مقدارها 0.4 % عن العام السابق.

- تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات : حضر عدد 1784 طالب– (4 شهادات ) بنسبة نجاح 78.03% بزياده مقدارها 7.31 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات- اعداد مهني: حضر 59326 طالب – ( 3 شهادات ) بنسبة نجاح 34.61% بانخفاض مقداره 10 % عن العام السابق.

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 7093 طالب –نظام ثلاث سنوات- بنسبة نجاح 86.25 % بزياده مقدارها 0.79 % عن العام السابق.

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 14 طالب – نظام خمس سنوات- بنسبة نجاح 75.57 %.

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني