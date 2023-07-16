تبدأ 29 يوليو .. ننشر جداول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جداول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023 .
وأوضحت جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني يوم 29 يوليو 2023 .
وأكدت جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه سيؤدى امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني ، 219304 طالب على مستوى الجمهورية.
وكان قد بلغ إجمالي الحضور في امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول 734108 طالب، وبلغ إجمالي الناجحين 473264 طالب بنسبة نجاح (64.47%) ، أما إجمالي الباقين للإعادة 41597 طالب بنسبة (5.66 %)
احصائيات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الاول
- نظام 5 سنوات: حضر عدد 18269 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 85.59% بزيادة مقدارها 4.75 % عن العام السابق.
- نظام 3 سنوات: حضر 620288 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 65.55% بانخفاض مقداره 3.80 % عن العام السابق.
- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج : حضر عدد 15029 طالب –( 4 شهادات) بنسبة نجاح 81.45 % بانخفاض مقداره 3.57 % عن العام السابق.
- نظام 3 سنوات : برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 19412 طالب– ( 4 شهادات) بنسبة نجاح 86.76% بزياده مقدارها 0.4 % عن العام السابق.
- تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات : حضر عدد 1784 طالب– (4 شهادات ) بنسبة نجاح 78.03% بزياده مقدارها 7.31 % عن العام السابق.
- نظام 3 سنوات- اعداد مهني: حضر 59326 طالب – ( 3 شهادات ) بنسبة نجاح 34.61% بانخفاض مقداره 10 % عن العام السابق.
- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 7093 طالب –نظام ثلاث سنوات- بنسبة نجاح 86.25 % بزياده مقدارها 0.79 % عن العام السابق.
- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 14 طالب – نظام خمس سنوات- بنسبة نجاح 75.57 %.