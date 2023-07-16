أفريقية النواب: مشاركة الرئيس بقمة نيروبي فرصة لتوضيح جهودنا لمواجهة التغيرات المناخية

اعتبر النائب مجدى الوليلى، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الكينية نيروبي، بمثابة فرصة كبيرة لتوضيح جهود مصر الإقليمية والأفريقية والدولية فى دعم القضايا الأفريقية والدولية فى مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، كما يمثل أهمية كبيرة في ضوء جهود مصر لمساعدة القارة والدفاع عن قضاياها على المستوى العالمى.

وأكد "الوليلى"، فى بيان له أصدره اليوم، الأحد، الأهمية الكبيرة لقمة نيروبي والتى تكتسب أهمية كبيرة، حيث تشهد عرض خطة مصر في ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية «النيباد».

وقال إن كلمة الرئيس السيسي أمام القمة ستكون فى غاية الأهمية، خاصة أن الرئيس السيسى هو الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية.

وأضاف أن الرئيس السيسى يحرص دائماً فى مثل هذه الفعاليات على إجراء محادثات مع القادة والرؤساء الأفارقة لدعم التعاون بين مصر ومختلف الدول الأفريقية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة لقمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الرئيس الكيني ويليام روتو لبحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية، وكذلك تعزيز التعاون بين دول القارة في المجالات الاقتصادية.