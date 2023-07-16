بعد إصابة 3 إسرائيليين.. الاحتلال يغلق مدخلي بلدة تقوع بحثا عن المنفذ

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدخلي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، عقب عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة 3 إسرائيليين أحدهما بحالة خطرة.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح ، بأن قوات الاحتلال مدخلي البلدة الشمالي والغربي، وخربة الدير، ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها، بالإضافة إلى اغلاق الشارع الرئيسي الذي يصل جنوب الضفة الغربية بشمالها أمام مرور المركبات.

وأضاف أبو مفرح أن قوات الاحتلال عززت من إجراءاتها العسكرية قرب مدخل مستوطنة "تقواع"، وانتشر العشرات من المستوطنين على الشارع الرئيسي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت محالا تجارية وصادرت تسجيلات كاميرات بحثًا عن منفذ عملية تقوع جنوب بيت لحم.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، بإصابة ثلاث إسرائيليين أحدهما بحالة خطيرة، جرّاء عملية إطلاق نار عند حاجز تقوع قرب بيت لحم وانسحاب المنفذ.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن سيارة مسرعة أطلقت النار عند حاجز تقوع، وأصابت ثلاثة إسرائيليين وانسحب المنفذ من المكان.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إنه تم نقل مصاب بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار عند حاجز تقوع إلى مستشفى شعاري تسيديك، مشيرة إلى أنه حالته الصحية غير مستقرة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "وردت أنباء عن حادثة إطلاق نار عند حاجز تقوع وبدأت القوات في ملاحقة المشتبه بهم".