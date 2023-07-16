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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: نحاول جاهدين مكافحة الإرهاب

رئيس مفوضية الاتحاد
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، إنّنا نحاول جاهدين مكافحة الإرهاب، وتحسين البروتوكول الخاص بالتجارة والتبادل التجاري ومجابهة كل العقبات.

وأضاف فقي، خلال كلمته في قمة «نيباد» المنعقدة في كينيا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تنقلها قناة "القاهرة الإخبارية": «أحاول جاهدا التعاون مع المجتمعات الاقتصادية وتحسين المناطق الخاصة بالتجارة، فضلا عن الخروج من المشكلات والأمور المتضاربة مع تعزيز التجارة وتحريرها».

 

تقليل المخاوف

وأكد التزام الاتحاد الأفريقي والمفوضية الإقليمية بالتبادل التجاري، موضحا أنّ تفعيل المشروعات سيسمح بالعمل بصورة كبيرة وتصاعدية في القارة الأفريقية عن طريق تحسين وتفعيل الاقتصاديات ومحاولات تقليل المخاوف الموجودة على الصورة القارية.

الاتحاد الافريقي مكافحة الارهاب التبادل التجاري المجتمعات الاقتصادية القارة الافريقية

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