محافظ الدقهلية: رفع 560 طن قمامة من الشوارع والميادين

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة مستمرة، وبمشاركة 10 وحدات محلية، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة ورؤساء أحياء شرق وغرب المدينة.

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 560 طن قمامة و10 أطنان أتربة من الشوارع والميادين، وزراعة 500 متر نجيل طبيعي بالمنطقة المركزية بشرق وغرب ومركز المنصورة، بمشاركة 10 وحدات محلية وبإشراف جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة.

من جانبه، قال محمد حمص، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، إنه بمشاركة وإشراف المهندس خالد جلال، مدير عام المركبات، والمهندس عبده محمدين، مدير عام البيئة، وفهمي علام، بجهاز النظافة والتجميل، فقد تم التنسيق مع الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة دكرنس، ورؤساء المراكز والمدن المشاركة في الحملة، وهم رؤساء مراكز ومدن المطرية والمنزلة والجمالية وميت سلسيل والكردي ومنية النصر ومحلة دمنة وبني عبيد، حيث تم رفع مخلفات صلبة على حرم طريق دكرنس المؤدي إلى شربين، وتم رفع ناتج تطهير على حرم ترعه الطريق المنصورة - المنزلة.

وأوضح أنه تم تقسيم مدينة دكرنس إلى عدة قطاعات لرفع جميع تراكمات القمامة بها، وشمل العمل رفع كفاءة شارع بورسعيد والعبور وكورنيش مدينة دكرنس، بالإضافة إلى البدء في أعمال رفع جميع تراكمات القمامة بموقع دكرنس بجوار مقابر المسلمين.

وأضاف أنه بمشاركة وإشراف محمد فارس، وسامح سعد، ومحمد عادل، بجهاز النظافة والتجميل، استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي، رئيس مركز ومدينة المنصورة، ومحمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل، وكذا رفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى من خلال المرور على جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق أحياء شرق وغرب ومركز المنصورة".

واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة المركزية بمشاركة 10وحدات محلية، حيث شمل العمل زراعة نجيل طبيعي بالجزر الوسطي والحدائق بشارع الجيش، وغسيل الأرصفة بحدائق شارع الجيش وكنس الأتربة ورفع كفاءة النظافة العامة بمنطقة المجزر والبشطامير وسندوب وحي الجامعة وشارع أحمد ماهر وقناة السويس والدراسات وشارع الجمهورية والمشاية والزعفران وأحمد الحسيني وابن زيد وعزبة عقل، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة عاصمة المحافظة.



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