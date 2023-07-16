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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد انهيار السور وتهالك الطريق.. خطة لتطوير كورنيش النيل بالسنانية

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، طريق كورنيش النيل بالسنانية ، وذلك من خلال متابعة الأعمال الجارية @ كفائته بطول ١٥٠٠ متر والتى بدأت ، وذلك من جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير ، لخطة التعاون التعاونية المحافظة و الجهاز .

حيث تتضمن الأعمال التى تشمل المنطقة بدايةً من الكوبرى المعدنى حتى بنك مصر ، إنشاء حائط ساند لجسر النيل بطول ٤٥٠ متر ، و رفع كفاءة حارتى الطريق ، واحلال خط المياه المار بالمنطقة لتهالكه وتعرضه لانفجارات متعددة خلال فترات متقاربة ، وفى هذا السياق.

وأشارت " الدكتورة منال عوض " إلى أن المحافظة قد وضعت خطة محددة للتطوير ورفع كفاءة الكورنيش والطريق وفقًا لعدة معايير خاصة بعد تعرض سور الكورنيش للانهيار وكذلك وجود شروخ بالطريق تنذر بانهياره ..

فيما وقد اطلعت " المحافظ " على مراحل التنفيذ والجدول الزمنى للأعمال التى سيتم تنفيذها بالمنطقة،  مؤكدة على الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة لتطوير هذا الطريق الحيوى الذى يعد شريان رئيسى مؤدى إلى طريق رأس البر و منطقة السنانية و المناطق المجاورة لها ، مؤكدة على ابقاء المعدية الموجودة بالمنطقة لحين تطويرها فيما بعد وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين من وإلى الضفة المقابلة لنهر النيل .

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