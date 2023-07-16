150168 منتفعا بخدمة طب الأسنان في مستشفيات دمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة ، أبرز إنجازات المديرية ، وذلك من خلال «انفوجراف» يستعرض إنجاز النصف الأول من عام ٢٠٢٣:

وبالنسبة لإدارة العامة للاسنان بقيادة الدكتور طارق الزكي مدير عام إدارة الاسنان ، تم تقديم الخدمة الطبية ل(١٥٠١٦٨)منتفع بخدمة طب الاسنان في المستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة علي مستوى المحافظة .



كما تم تفعيل القوافل الطبية لخدمة طب الأسنان لخدمة بعض المناطق وبلغت (٣٤) قافلة وعدد المنتفعين (٢٩٦٩) مواطن .

وتم تطوير ورفع كفاءة عيادة الأسنان بمستشفي راس البر المركزى والعمل علي رفع كفاءة غرف عمليات الاسنان للاطفال وذوى الاحتياجات الخاصة تحت التخدير الكلي (مستشفي دمياط العام-مستشفي الزرقا).

وكذلك تم رفع كفاءة عيادة الأسنان بمستشفي كفر البطيخ المركزى ورفع كفاءة عيادة التركيبات بمستشفي الزرقا المركزى.