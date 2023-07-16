آخر سفينة تغادر ميناء أوديسا بأوكرانيا قبل انتهاء سريان اتفاق الحبوب

أفاد مصدر ل "رويترز"، اليوم الأحد ، أن سفينة أخيرة غادرت ميناء أوديسا الأوكراني في وقت مبكر من اليوم، وذلك بموجب اتفاق يسمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية من البحر الأسود توسطت فيه الأمم المتحدة وذلك قبل حلول موعد نهائي ينقضي به سريان الاتفاق.

ولم توافق روسيا على تسجيل أي سفن جديدة منذ 27 يونيو الماضي وسينتهي أجل الاتفاق غدا الاثنين، إلا إذا وافقت موسكو على تمديده.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ينتظر رداً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مقترح لتمديد الاتفاق.

وذكر الكرملين أن الرئيس الروسي قال لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا في اتصال هاتفي أمس السبت، إن الالتزامات بتذليل عقبات تواجه صادرات الأغذية والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء بها بعد.