هيئة الاستثمار تمنح جائزة للتميز فى التنمية المستدامة.. تفاصيل

كرم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شركة “نستله” لحصولها على جائزة التميز في نسختها الأولى بمجال التنمية المستدامة للشركات لعام 2021، التى أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

يأتى ذلك تقديراً من الهيئة للجهود المبذولة في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

واستلمت الجائزة مهيرة حسن، رئيس قطاع العلاقات المؤسسية والاستدامة بالشركة، والتى

تعتمد استراتيجيتها التنموية على المسئولية المجتمعية للمنتج، بجانب تنفيذ برامج تنموية فى عدة مجالات منها «التغذية السليمة للأطفال»، و«تمكين المرأة»، و«دعم الشباب» «ومبادرات الحفاظ على البيئة»، فضلاً عن برامج إعادة تدوير المخلفات وغيرها.

يأتى ذلك بالتعاون مع الجهات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص.