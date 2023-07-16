الزراعة تؤكد توافر الأسمدة ومحاسبة المقصرين في إعاقة صرفخا وتعطيل مصالح المزارعين

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لمتابعة منظومة صرف الأسمدة بحضور عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الجمعيات العامة للاصلاح الزراعى والائتمان واستصلاح الأراضي وشركة البنك الزراعى للتنمية الزراعية.

وتابع القصير وخلال الاجتماع برامج الشحن والتوريد والارصدة والاحتياجات، مشددا على ضرورة تسهيل إجراءات صرف الاسمدة على المزارعين خاصة بعد ادخال التحول الرقمي في منظومة الاسمدة ووضع اليات جديدة للرقابة .



القصير أكد على توافر الاسمدة والتزام الشركات بتوريد حصة وزارة الزراعة البالغة ٥٥٪ من اجمالي إنتاج المصانع .

ووجه وزير الزراعة بالمرونة في الصرف لحين الانتهاء من الحصر النهائي وعدم تكديس الاسمدة في المخازن مشيرا الى أنه سوف يتم محاسبة المقصرين او المتلاعبين في صرف الاسمدة .

كما وجه القصير أيضا قيادات الوزارة بتكثيف المرور الميداني على الجمعيات الزراعية بجميع محافظات الجمهورية لمتابعة صرف الاسمدة والتواصل المستمر مع المزارعين لحل المشاكل التى تواجههم .

وفي نهاية الاجتماع أكد وزير الزراعة سوف يتابع بنفسه منظومة صرف الاسمدة لضمان وصولها للمزارعين.