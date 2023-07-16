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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا// أرخص هواتف شاومي بـ 2250 جنيها .. إزاي تحول بيتك العادي لـ «سمارت هوم» بأقل تكلفة

أخبار التكنولوجيا//
أخبار التكنولوجيا// أرخص هواتف شاومي بـ 2250 جنيها..إزاي تح

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بتقنية 5G.. موبايل شبابي من سامسونج بمواصفات عملاقة وتصميم مذهل

 

أتاحت شركة سامسونج Samsung، هاتفها الجديد Galaxy M34 5G للشراء عبر الإنترنت ومتاجر البيع بالتجزئة، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عنه بشكل رسمي كأحدث هواتف الجيل الخامس بالأسواق.

 

تليفون صغير ومميزات كبيرة.. تعرف على هاتف أسوس ZENFONE 10

 

تعتبر شركة أسوس Asus، لاعبا رئيسيا في سوق الهواتف الذكية لسنوات، وأحدث عروضها هو Zenfone 10، والذي يعد منافس قوي لأفضل هاتف ذكي صغير لعام 2023.

 

لمحدودى الدخل والشباب.. أرخص هواتف شاومي بـ 2250 جنيها

 

أطلقت شركة شاومي هاتف بوكو الذكي Poco C51 ذا الميزانية المحدودة في السوق الهندية، والذي تم طرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

 

اعرف طريقة الغاء ربط فيسبوك بإنستجرام بعد التحديث الجديد

 

الغاء ربط فيسبوك بإنستجرام.. يعتبر Facebook‎‏ وInstagram، من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي استخداما في العالم، وبعد شراء شركة "ميتا" لمنصة الصور في عام 2012، قامت بدمج خدماتها معا وتسهيل عملية الدخول إلى تلك الحسابات من خلال منح المستخدمين القدرة على ربط الخدمتين معا والوصول للعديد من المزايا وقوائم الاصدقاء دون مغادرة أحد التطبيقين، فما هي طريقة الغاء ربط فيسبوك بإنستجرام؟.

 

إزاي تحول بيتك العادي لـ «سمارت هوم» بأقل تكلفة

 

كان مصطلح «المنزل الذكي» في السابق حكراً على الأغنياء أو الخبراء التقنيين، نظراً للتكلفة الغالية والتعقيدات التقنية التي يتطلبها تجهيز منزل يعتمد على الأدوات الإلكترونية الذكية.. ولكن ومع تقدم التكنولوجيا، أصبح بالإمكان تحويل بيتك إلى منزل ذكي (سمارت) بكل سهولة وبمبلغ يقل عن ألف دولار.

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