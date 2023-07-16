أخبار التكنولوجيا// أرخص هواتف شاومي بـ 2250 جنيها .. إزاي تحول بيتك العادي لـ «سمارت هوم» بأقل تكلفة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أتاحت شركة سامسونج Samsung، هاتفها الجديد Galaxy M34 5G للشراء عبر الإنترنت ومتاجر البيع بالتجزئة، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عنه بشكل رسمي كأحدث هواتف الجيل الخامس بالأسواق.

تعتبر شركة أسوس Asus، لاعبا رئيسيا في سوق الهواتف الذكية لسنوات، وأحدث عروضها هو Zenfone 10، والذي يعد منافس قوي لأفضل هاتف ذكي صغير لعام 2023.

أطلقت شركة شاومي هاتف بوكو الذكي Poco C51 ذا الميزانية المحدودة في السوق الهندية، والذي تم طرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

الغاء ربط فيسبوك بإنستجرام.. يعتبر Facebook‎‏ وInstagram، من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي استخداما في العالم، وبعد شراء شركة "ميتا" لمنصة الصور في عام 2012، قامت بدمج خدماتها معا وتسهيل عملية الدخول إلى تلك الحسابات من خلال منح المستخدمين القدرة على ربط الخدمتين معا والوصول للعديد من المزايا وقوائم الاصدقاء دون مغادرة أحد التطبيقين، فما هي طريقة الغاء ربط فيسبوك بإنستجرام؟.

كان مصطلح «المنزل الذكي» في السابق حكراً على الأغنياء أو الخبراء التقنيين، نظراً للتكلفة الغالية والتعقيدات التقنية التي يتطلبها تجهيز منزل يعتمد على الأدوات الإلكترونية الذكية.. ولكن ومع تقدم التكنولوجيا، أصبح بالإمكان تحويل بيتك إلى منزل ذكي (سمارت) بكل سهولة وبمبلغ يقل عن ألف دولار.