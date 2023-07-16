عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة تستقبل وزير والرى لتفقد مشروعات بالمحافظة.. صور

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة و وزير الزراعة

استقبلت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة والسيد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة،  الدكتور هاني سويلم  وزير الموارد المائية والري لتفقد مناسيب المياه وتطهيرات الترع الرئيسية بنطاق المحافظة.

txt

حالتا وفاة و13 مصابًا.. ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار عقار رشيد بالبحيرة

txt

مصرع شخصين وإصابة 9 .. ارتفاع عدد ضحايا عقار رشيد المنهار بالبحيرة

ورحبت الدكتورة نائب محافظ البحيرة بالسيد وزير الموارد المائية والري، مؤكدةً على تكثيف الجهود للانتهاء من مشروع تبطين وتطهير الترع بكافة قرى المحافظة، لمواجهة إهدار الموارد المائية وتقليل الفاقد من مياه الرى.

نائب محافظ البحيرة تستقبل وزير الموارد المائية والرى لتفقد عدد من مشروعات الرى 
نائب محافظ البحيرة تستقبل وزير الموارد المائية والرى لتفقد عدد من مشروعات الرى 
نائب محافظ البحيرة تستقبل وزير الموارد المائية والرى لتفقد عدد من مشروعات الرى 

وأشارت إلى أن المشروع القومي لتبطين الترع من المشروعات القومية الحضارية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة تحت دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ستحقق نقلة نوعية فى منظومة الرى لتقليل الفاقد من المياة وضمان وصولها إلى نهايات الترع دون عوائق وتعظيم الإستفادة من كل نقطة مياة.

وقام سويلم يرافقه نهال بلبع بتفقد مغذيات ترع من فرع رشيد بمركز المحمودية (حلق الجمل المنشاوية مشروع ناصر ك مصب ساحل مرقص)

وتابع وزير الرى خلال الجولة ،حالة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف، واطمأن على استقرار الجسور وقدرة المجاري المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترة أقصى الاحتياجات

وأجرى الدكتور سويلم والدكتورة نهال بلبع حوارا مع العاملين بالمحطة وعدد من المواطنين والمزارعين المتواجدين واستمع الى مطالبهم وشكواهم

ووجه  الوزير بسرعة حسم جميع مشاكل المزارعين و تشكيل مجموعة عمل مهمتها تحديد والوقوف علي جميع مشاكل المزارعين بالمحافظة والعرض خلال اسبوع من تاريخه بحلول تنفيذية وتوصيل المياه لنهايات الترع، وكذا التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطهير المساقي الخاصة وتوصيل المياه لأراضي المزارعين في التوقيتات المطلوبة.

وشدد على ضرورة التنسيق بين أجهزة الرى لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف .

وتفقد وزير الموارد المائية والرى ونائب محافظ البحيرة مغذيات الترع من فرع رشيد (شاكر - الخزان - ساحل مرقص) بمركز الرحمانية

 وشدد هاني سويلم ، على ضخ المياه لنهايات الترع حتى نهاية موسم الزراعات، ووجه بتحرك جميع مسؤلى الرى على الترع ليلا ونهارا وعمل المناوبات الداخلية وتغطية الزراعات مع إستمرار أعمال التطهير ومخاطبة الجمعيات الزراعية بتطهير الترع والمساقى الزراعية خلال 24 والاستعانة بجميع المعدات اللازمة.  

وأشارت نائب المحافظ إلى أن مشروع تأهيل الترع بالبحيرة سيحقق العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، للوصول إلى مرحلة متقدمة من عملية إدارة وتوزيع المياة، وحسم مشاكل نقص المياة بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على حصتهم من المياة فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياة بالترع وتحقيق المردود البيئي والجمالي والتأثير الإيجابي على الصحة العامة ومنع إنتشار الأمراض.

البحيرة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى الموارد المائية تبطين الترع مشروعات الري مشروع القومى لتبطين الترع وزير الموارد المائية والرى نائب محافظ البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

ابنهما صور الجريمة بتليفونه| تطور جديد في حادث إطلاق مدير شركة بترول النار على زوجته بالتجمع

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

الصحة: نتابع شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين بقنا

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

إعارة وبيع نهائي| 9 نجوم على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الملياردير الإماراتي خلف الحبتور: مستوي الفخامة في العلمين الجديدة فوق الوصف

السنة الهجرية وثورة يوليو.. وزارة العمل: الخميس والأحد المقبلان إجازة للعاملين بالقطاع الخاص

زميل تريزيجيه.. الوداد المغربي يضم صفقة مدوية من أوروبا.. تفاصيل

يذهب إلى تركيا.. لاعب جديد يرحل عن الأهلي

ترامب عن فضيحة الكوكايين بالبيت الأبيض: فليذهبوا إلى الجحيم

120 غرزة.. بلطجية يهاجمون شابا بأسلحة والشوم داخل محل تجاري بالمحلة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. تزايد المطالبات بإلغاء حفل مطرب الموت في الهرم

صور جديدة.. محمد رياض وعائلته بالعرض الأول لفيلم نجلهم عمر «حجر إيجابى»

ادعولي كتير.. مأساة بلوجر بعد تأخر شنطة عيد ميلادها| تفاصيل

أقدم من برج إيفل|هدم مئذنة مسجد بالعراق يثير جدل رواد السوشيال ميديا..اعرف السبب

فيديو

دولة بجوار مصر .. مخاوف من انتشار فيروس قاتل تسبب في نفوق 300 ألف قطة | فيديوجراف

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأرقام.. فيديو

شاهد.. مقطع فيديو للحظة القبض على سفاح تثير جدل رواد السوشيال بنيويورك

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ