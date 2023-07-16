نائب محافظ البحيرة تستقبل وزير والرى لتفقد مشروعات بالمحافظة.. صور

استقبلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والسيد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري لتفقد مناسيب المياه وتطهيرات الترع الرئيسية بنطاق المحافظة.

ورحبت الدكتورة نائب محافظ البحيرة بالسيد وزير الموارد المائية والري، مؤكدةً على تكثيف الجهود للانتهاء من مشروع تبطين وتطهير الترع بكافة قرى المحافظة، لمواجهة إهدار الموارد المائية وتقليل الفاقد من مياه الرى.

نائب محافظ البحيرة تستقبل وزير الموارد المائية والرى لتفقد عدد من مشروعات الرى

نائب محافظ البحيرة تستقبل وزير الموارد المائية والرى لتفقد عدد من مشروعات الرى

نائب محافظ البحيرة تستقبل وزير الموارد المائية والرى لتفقد عدد من مشروعات الرى

وأشارت إلى أن المشروع القومي لتبطين الترع من المشروعات القومية الحضارية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة تحت دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ستحقق نقلة نوعية فى منظومة الرى لتقليل الفاقد من المياة وضمان وصولها إلى نهايات الترع دون عوائق وتعظيم الإستفادة من كل نقطة مياة.

وقام سويلم يرافقه نهال بلبع بتفقد مغذيات ترع من فرع رشيد بمركز المحمودية (حلق الجمل المنشاوية مشروع ناصر ك مصب ساحل مرقص)

وتابع وزير الرى خلال الجولة ،حالة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف، واطمأن على استقرار الجسور وقدرة المجاري المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترة أقصى الاحتياجات

وأجرى الدكتور سويلم والدكتورة نهال بلبع حوارا مع العاملين بالمحطة وعدد من المواطنين والمزارعين المتواجدين واستمع الى مطالبهم وشكواهم

ووجه الوزير بسرعة حسم جميع مشاكل المزارعين و تشكيل مجموعة عمل مهمتها تحديد والوقوف علي جميع مشاكل المزارعين بالمحافظة والعرض خلال اسبوع من تاريخه بحلول تنفيذية وتوصيل المياه لنهايات الترع، وكذا التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطهير المساقي الخاصة وتوصيل المياه لأراضي المزارعين في التوقيتات المطلوبة.

وشدد على ضرورة التنسيق بين أجهزة الرى لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف .

وتفقد وزير الموارد المائية والرى ونائب محافظ البحيرة مغذيات الترع من فرع رشيد (شاكر - الخزان - ساحل مرقص) بمركز الرحمانية

وشدد هاني سويلم ، على ضخ المياه لنهايات الترع حتى نهاية موسم الزراعات، ووجه بتحرك جميع مسؤلى الرى على الترع ليلا ونهارا وعمل المناوبات الداخلية وتغطية الزراعات مع إستمرار أعمال التطهير ومخاطبة الجمعيات الزراعية بتطهير الترع والمساقى الزراعية خلال 24 والاستعانة بجميع المعدات اللازمة.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن مشروع تأهيل الترع بالبحيرة سيحقق العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، للوصول إلى مرحلة متقدمة من عملية إدارة وتوزيع المياة، وحسم مشاكل نقص المياة بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على حصتهم من المياة فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياة بالترع وتحقيق المردود البيئي والجمالي والتأثير الإيجابي على الصحة العامة ومنع إنتشار الأمراض.