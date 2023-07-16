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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يعلن عن بيع لاعب جديد من الأهلي.. تفاصيل

أحمد حسن
أحمد حسن

أعلن الإعلامي أحمد حسن عن بيع الأهلي  صفقة جديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

وكتب أحمد حسن:"صحيفة mwananchi التنزانية:تم الاتفاق على إعارة  لويس ميكيسوني من الأهلي إلى سيمبا التنزاني".

 وأكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن المحترف البرازيلي برونو سافيو مهاجم الفريق الأحمر، لم يقدم الأداء الجيد حتى الآن، كما أن (رتم لعبه) لا يناسب الأهلي مطلقًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لويس ميكيسوني لاعب حريف وسريع لكنه قصير القامة، رتم الأهلي هناك لاعبين لا تستطيع الدخول فيه، وسافيو لاعب بطيئ هو لاعب حريف ولكنه لا يناسب الفريق الأحمر، وبيرسي تاو لاعب سريع لكن مستواه متذبذب".

وأضاف: "من الأفضل أن يضم أي فريق لاعب أو اثنين أجانب ولكن يكونوا سوبر، بدلا من ضم 5 أجانب مستواهم لا يناسب الأندية الكبرى، والأهلي يحتاج لاعبين مميزين في المنافسات الكبرى القارية والدولية، والنادي سبق وضم حسين الشحات بمبلغ كبير".

وواصل: "لم نعد نقوم بشراء لاعبين من أفريقيا والصبر عليهم، نريد فقط وجود لاعبين جاهزين، الأهلي يفتقد الهداف، الفريق أضاع فرصا عديدة أمام ريال مدريد".

وزاد: "الأهلي في حاجة لضم مهاجم وظهير أيسر وديفيندر بقدرات ديانج لو تم بيعه في الصيف القادم، وموقف بيرسي تاو سيتحدد قريبا".

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