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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 37 تعديا على مساحة 1153 م2 في البحيرة

إزالة حالات التعدى
إزالة حالات التعدى بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.،مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وإسترداد حق الشعب.

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يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون لفرض هيبة الدولة.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 7 مراكز ضمن المرحلة الثالثة من الموجه 21 عن تنفيذ 37 قرار إزالة على مساحة 1153 متر مربع عبارة عن إزالة 4 حالات تعدي بمساحة 366 م 2 بكوم حمادة و 11 حالة تعدي بمساحة 280 م2  بكفر الدوار بالإضافة إلى 5 حالات تعدي بمساحة 175 م2 بدمنهور و 5 حالات تعدي بمساحة 146 م 2 بشبراخيت و5 حالات بمساحة 89 م 2 بأبو المطامير.

وفي مركز المحمودية تم إزالة 4 حالات تعدي بمساحة 75 م2  وبمركز ادكو تم إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 22 م 2.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكدت المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

 

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