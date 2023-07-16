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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن إحراز تقدم تدريجي قرب باخموت

باخموت
باخموت

أعلنت حنا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، اليوم الأحد، إحراز تقدم تدريجي قرب مدينة باخموت الأوكرانية.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت ماليار عبر تليجرام إن القوات الروسية تهاجم في اتجاه كوبيانسك في منطقة خاركيف منذ يومين متتاليين، موضحة أن القتال في شرق أوكرانيا "اشتد إلى حد ما" مع اشتباكات بين القوات الأوكرانية والروسية في ثلاث مناطق على الأقل على الجبهة الشرقية.

وأضافت: “نحن في موقف دفاعي. هناك معارك شرسة ومواقف الجانبين تتغير ديناميكيًا عدة مرات في اليوم”.

ولفتت إلى أن الجيشين كانا يقصفان بعضهما البعض حول مدينة باخموت، لكن القوات الأوكرانية "تتقدم تدريجيا" على طول جناحها الجنوبي.

وأوضحت أن قوات كييف تصد أيضا الهجمات الروسية بالقرب من أفدييفكا ومارينكا.

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