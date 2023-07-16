عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ضوابط قانونية للحصول على البطاقة الضريبية وهذه مدة سريانها

صدى البلد

ينظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الإطار التشريعي لآليات سداد الضرائب علي الأنشطة التجارية المختلفة، من خلال إيضاح كل التفاصيل المرتبطة بتقديم بيانات هذه الأنشطة وغيرها من الإلتزامات الواجبة علي الممول.

ونصت المادة (26) علي أن تُخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات ، ويتم إثباته علي جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخري .

كما أشارت المادة (27) إلي أن مأمورية الضرائب المختصة، تلتزم بإصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة علي النموذج المعد لهذا الغرض ، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل.

النواب يوافق على إلغاء إعفاء جهات حكومية من الضرائب.. تفاصيل

يوفر 100 مليار جنيه| إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم لهذه الجهات.. قانون بالبرلمان

 وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها ، بحسب الأحوال ، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض .

ولا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل ، بحسب الأحوال ، علي أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده .

ووفقا للمادة (28) يلتزم الممول أو المكلف بالإخطار بأي تغييرات تحدث علي البيانات السابق تقديمها عند التسجيل وفقًا للمادة (٢٥) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث هذا التغيير ، ويقع عبء الإخطار في حالة وفاة الممول أو المكلف علي ورثته خلال ستين يومًا من تاريخ الوفاة .


 

البطاقة الضريبية الضرائب قانون الإجراءات الضريبية رقم تسجيل ضريبي البطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

الصحة: نتابع شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين بقنا

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

قرار جديد من النيابة بشأن أم أنهت حياة أبنائها الثلاثة في سوهاج

ابنهما صور الجريمة بتليفونه| تطور جديد في حادث إطلاق مدير شركة بترول النار على زوجته بالتجمع

موضوعات متعلقة

مصلحة الضرائب تصدم صناع المحتوى على السوشيال ميديا: نشاطكم يخضغ للضريبة

الضرائب: على الممولين ممن يمتلكون وحدات سكنية إخطار المأمورية المختصة عند تأجيرها

ترشيحاتنا

بشرى سارة .. موعد رفع إيقاف قيد الزمالك بعد أزمة شيكابالا

مواقف وطرائف على المسرح| معجب يحتضن نانسي عجرم.. تقبيل حذاء جورج وسوف.. وضرب مروى بالإسكندرية

خناقة بالفريق.. كولر يعاقب نجم الأهلي ويعمل على تجميده |إيه الحكاية

بعد الزيادات.. أرخص 5 سيارات في مصر

انحطاط.. تعليق صادم من إيلون ماسك على تزويد أمريكا لأوكرانيا بذخائر عنقودية

أخر استعدادات محمد صلاح مع ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مطالبة الأمير وليام لـ الملك تشارلز بدفع إيجار منزله في ويلز

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. تزايد المطالبات بإلغاء حفل مطرب الموت في الهرم

صور جديدة.. محمد رياض وعائلته بالعرض الأول لفيلم نجلهم عمر «حجر إيجابى»

ادعولي كتير.. مأساة بلوجر بعد تأخر شنطة عيد ميلادها| تفاصيل

فيديو

دولة بجوار مصر .. مخاوف من انتشار فيروس قاتل تسبب في نفوق 300 ألف قطة | فيديوجراف

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأرقام.. فيديو

شاهد.. مقطع فيديو للحظة القبض على سفاح تثير جدل رواد السوشيال بنيويورك

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ