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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

مفاجأة في أزمة مطرب المهرجانات وزوجته.. حسن شاكوش يطلق ريم صادق غيابيا

صدى البلد

طلق مطرب المهرجانات حسن شاكوش زوجته ريم صادق غيابيا بعدما حررت محاميته محضرا بقسم شرطة أكتوبر أول اثبتت فيه انتهاء صلة موكلها وريم طارق كزوجين بتطليقه لها غيابيا. 

ووصلت محامية حسن شاكوش إلى قسم شرطة أول أكتوبر، اليوم الأحد، وطلبت إثبات الحالة بطلاق موكلها إلى ريم صادق غيابيًا بتاريخ 13 يوليو الجاري.

 

تلقى مأمور قسم أول أكتوبر بلاغا من محامية تدعي سامية على، موكلة حسن شاكوش، المقيم بدائرة القسم، وأفادت بانفصال موكلها عن زوجته ريم صادق بطلاق غيابيا وطلبت إثبات الحالة وتم تحرير محضر، وإخطار النيابة العامة. 

وفجّرت ريم طارق زوجة مغني المهرجانات حسن شاكوش فضائح بالجملة بحقه، متهمةً إياه باستغلال القاصرات.

وقالت ريم في فيديو عبر حساب افتتحته أخيراً على تطبيق "انستجرام": "لو طلّقتني عرّفني، عشان أقول للناس السبب اللي خلاك تخطبني وتقول عايز بنت الجيران اللي مابتسبش فرض.. اللي سجدت شكر لله. 

أنا كنت متجوزة قبله في نوفمبر 2020 وانفصلت في فبراير 2022، وهو سأل عليَ قبل الجواز وغنّى في فرحي القديم".

وأضافت: "لو سمحت أنا هدومي الشخصية عندك بتحتفظ بيها ليه؟ إنت ليه عايش في جو المؤامرة دا أنت مش محتاج، أنا كنت مُغفّلة، الحاجات كتير أوي ماتخصنيش، اللي يخصني إنك قولت إمبارح إحنا بنحافظ على ولاد الناس وقولت حاجات وأنا سكت، إنت ليه معترض إنك تدّيني حاجتي اللي عندك محتفظ بيها ليه؟".

وأضافت: "سبب أني فتحت الأكونت دا أني أعرف أرد عليه، وأول ما الموضوع يخلص هقفل الأكونت، مش محتاجة شهرة ما أنا ممكن اتصور واتشهر، لكن لقب مرات المطرب دا عبء عليا، أتاري الناس عندها نظر أنا مكنتش عارفة.. ركّز في اللي انت بتعمله عشان عيب أنت المفروض جيت وقعدت معايا في بيتنا، وأنا عملت لك كل حاجة، قلبت لي مجنون حاولت أعالجك، أنا مقصرتش معاك في حاجة وعمري ما كنت أستوعب الغدر".

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