ماهر همام يحيى ذكرى رحيل طارق سليم

حرص ماهر همام نجم الأهلي السابق على إحياء الذكرى السابعة على رحيل طارق سليم مدير الكرة الأسبق بالقلعة الحمراء الذي توفي في مثل هذا اليوم 16 من شهر يوليو من العام 2016.

ونشر ماهر همام عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس صورة لطارق سليم وعلق عليها قائلا"اليوم تحل ذكري رحيل أسطوره النادي الأهلي كابتن طارق سليم، رحمه الله عليه 💔"

يذكر أن طارق سليم شارك فى تحقيق 12 بطولة للأهلى، منها 7 بطولات دورى عام وخمس بطولات كأس مصر، وأحرز مع منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية عام 1959، كما شارك فى تحقيق بطولة الجمهورية العربية المتـحدة موسـم 1961/1962.