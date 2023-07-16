عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تعلن مواعيد التقديم لأكاديمية الشرطة لعام 2023 .. فيديو

قبول دفعة جديدة باكاديمية
قبول دفعة جديدة باكاديمية الشرطة

أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، أنه سيتم بدء التقديم في كلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية للعام السابق 2022 والحاصلين على الشهادة الثانوية من الخارج والدبلومات الاجنبية للعام 2022 والحصالون على شهادة الليسانس فى الحقوق "ذكور - اناث" وبكالريوس التربية الرياضية اناث للعام السابق 2022 والحاصلون على المؤهلات الجامعية "بكالوريوس- ليسانس- ماجستير- دكتوراه" فى التخصصات التى تمثل احتياجا لقطاعات الوزارة  ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو حتى يوم الخميس 10 اغسطس 2023.

وبالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية لهذا العام 2023 وطلبة الدور القانى يبدأ التقديم فى 1 أغسطس حتى 31 أغسطس 2023
 

وبالنسبة للحاصلين على الليسانس فى الحقوق ذكورًا وإناثًا، وبكالوريوس التربية الرياضية إناث لهذا العام 2023 يبدأ التقديم من 1 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2023.

ووافق اللواء وزير الداخلية علـى قبـول دفعـة جـديـدة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة.

وأعلن اللواء هانى ابو المكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس اكاديمية الشرط عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين علـى شـهادة إتمام الدراسة الثانويـة العامـة أو ما يعادلهـا وفقـاً لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية، وذلك بـعـد أدنـى نـسـبـة (65%) لمجمـوع درجـات النجـاح لـهـذا العـام (٢٠٢۳)، أو العـام السابق (٢٠٢٢) ، وتكــون مـدة الدراسـة أربـع سـنوات دراسية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر اكاديمية الشرطة انه بالنسبة للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقـوق (ذكـور - إنـاث) وشهادة البكالوريوس في التربية الرياضية (إنـاث) بتقـدير (مقبـول فـأعلى) لهـذا العـام (٢٠۲۳) أو العام السابق (٢٠٢٢) ، وتكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين.

والحاصلون علـى المـؤهلات الجامعية في التخصصـات الـتي تُمثـل إحتياجـاً لقطاعـات وزارة الداخليـة (ذكـور - إنـات) بتقـدير (جيد علـى الأقـل) لهذا العـام (٢٠٢٣) أو العـام السابق (۲۰۲۲) عـدا تخصـص الطـب البشـري لهذا العـام (٢٠٢٣) أو العـامين السابقين (۲۰۲۲ - ٢٠۲۱)، وتكـون الدراسـة سنة دراسية واحدة وذلك في إطـار الضوابط الواردة بالقانون رقـم 91 لسنة 1975 بشـأن إنشـاء اكاديمية الشـرطة، والقــرار الـوزاري رقـم ٨٦٤ لسـنة ١٩٧٦ بشـأن اللائحـة الداخليـة للأكاديميـة، وقـرار مجلس إدارة الأكاديميـة الصـادر بتحديـد شـروط السن واللياقة الصحية والبدنية والسمات الشخصية اللازمة للقبول بالكلية.

3E2E3FE4-F328-4517-B1F6-33AEBC0EDE4D
3E2E3FE4-F328-4517-B1F6-33AEBC0EDE4D
07275A2B-3B5D-4508-8239-3666331565F0
07275A2B-3B5D-4508-8239-3666331565F0
اكاديمية الشرطة الالتحاق بكلية الشرطة الثانوية الازهرية الثانوية العامة الدبلومات الاجنبية الشهادة الثانوية اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية مقر أكاديمية الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

الصحة: نتابع شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين بقنا

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

قرار جديد من النيابة بشأن أم أنهت حياة أبنائها الثلاثة في سوهاج

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

ابنهما صور الجريمة بتليفونه| تطور جديد في حادث إطلاق مدير شركة بترول النار على زوجته بالتجمع

ترشيحاتنا

بشرى سارة .. موعد رفع إيقاف قيد الزمالك بعد أزمة شيكابالا

مواقف وطرائف على المسرح| معجب يحتضن نانسي عجرم.. تقبيل حذاء جورج وسوف.. وضرب مروى بالإسكندرية

خناقة بالفريق.. كولر يعاقب نجم الأهلي ويعمل على تجميده |إيه الحكاية

بعد الزيادات.. أرخص 5 سيارات في مصر

انحطاط.. تعليق صادم من إيلون ماسك على تزويد أمريكا لأوكرانيا بذخائر عنقودية

أخر استعدادات محمد صلاح مع ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مطالبة الأمير وليام لـ الملك تشارلز بدفع إيجار منزله في ويلز

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. تزايد المطالبات بإلغاء حفل مطرب الموت في الهرم

صور جديدة.. محمد رياض وعائلته بالعرض الأول لفيلم نجلهم عمر «حجر إيجابى»

ادعولي كتير.. مأساة بلوجر بعد تأخر شنطة عيد ميلادها| تفاصيل

فيديو

دولة بجوار مصر .. مخاوف من انتشار فيروس قاتل تسبب في نفوق 300 ألف قطة | فيديوجراف

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأرقام.. فيديو

شاهد.. مقطع فيديو للحظة القبض على سفاح تثير جدل رواد السوشيال بنيويورك

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ