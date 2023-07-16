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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تركيب بالوعات خرسانية جديدة للصرف الصحي بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد للحد من ظاهرة السرقة

مياه القناة: استمرار
مياه القناة: استمرار أعمال الملس والتطهير وتركيب مطابق للصرف

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، تركيب مطابق أغطية بالوعات خراسانية جديدة للصرف الصحي، بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك للحد من ظاهرة سرقة الأغطية، ومنع إلقاء المخالفات بها، وحفاظا على أرواح المواطنين، مع استمرار أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي.

وطالب اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين بمحافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، الإبلاغ فورا فى حالة رصد أي حالات سرقة لأغطية بالوعات الصرف الصحي والاتصال على علي خط الطوارئ الخاص بالشركة، لافتا إلى أن الشركة تقوم بتصنيع أغطية بالوعات للصرف الصحي بغطاء خراساني محكم لا يمكن سرقته يتم تركيبه عند سرقة أي أغطية لبالوعات الصرف الصحي، من أي منطقة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن فرق العمل بالشركة على مستوى القطاعات والمناطق بمحافظات القناة الثلاثة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مستمرة في صيانة وتركيب أغطية بالوعات مطابق الصرف الصحي، لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية البالوعات، التي تعد إهدارا للمال العام، وتشكل خطرا داهما على أرواح المواطنين وتعرضها للخطر.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون في تنفيذ الخطة الدورية الموضوعة لأعمال الملس والتطهير الكامل لخطوط وشبكات الصرف الصحى بمحافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، و بورسعيد"، وذلك لمنع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكات، أو حدوث طفوحات، وذلك لرفع كفاءتها حتى تستوعب أى زيادة متوقعة، وخاصة في فصل الصيف.

مياه القناة: استمرار أعمال الملس والتطهير وتركيب مطابق للصرف الصحي

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وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم تكليف جميع رؤساء القطاعات والمناطق في محافظات إقليم القناة،" السويس، والإسماعيلية، و بورسعيد"، بالمرور وتفقد محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة، والعمل فوراً على حل أي مشكلات أو معوقات، مع استمرار أعمال الملس والتطهير لخطوط شبكات الصرف الصحي.

القناة أخبار محافظات القناة الشرب والصرف الصحى بالوعات الصرف الصحى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب

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