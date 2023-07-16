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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الغضبان : منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في تغيير مفهوم تقديم الخدمات ببورسعيد

الغضبان ..منظومة
الغضبان ..منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في تغيير مفهوم ت

محافظ بورسعيد يلتقي مسئولي المستشفيات الخاصة ويؤكد على دورها الهام بجانب مستشفيات التأمين الصحي الشامل.

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، مسئولي المستشفيات الخاصة بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار اللقاءات الدورية مع العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة،  بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ ودكتوره منال محمود هيئة الرقابة والاعتماد و دكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد  ودكتور احمد ابو هاشم  وكيل وزارة الصحة ببورسعيد و دكتور احمد منصور مدير اداره العلاج الحر و رؤساء مجالس ادارات المستشفيات الخاصة (عطاء - ال سليمان- الدليفراند - افامينا - المعلمين-  الرحمة - شفاء الاورام بحي الزهور -عمر بن الخطاب)  

وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء،  أهمية دور المستشفيات الخاصة، في تقديم الرعاية الطبية والصحية الجيدة للمواطنين،  مشيرا لأنه يتم بحث إمكانية ضم المستشفيات الخاصة لمستشفيات التأمين الصحي الشامل وتأهليها لتصبح على أعلى مستوى،  من أجل تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطن.

وأشار المحافظ  أن منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في تغيير مفهوم تقديم الخدمة الصحية ببورسعيد ، وتطوير المنشآت الصحية، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية المقدمة بالمنظومة متطورة وفقًا لنظم الصحة العالمية.

وأشاد محافظ بورسعيد ، باستراتيجية هيئة الرعاية الصحية للتطوير المستمر للمنشآت الصحية، واستمراية رفع كفائتها، وزيادة عدد الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل داخل نطاق محافظاتهم بأعلى جودة، مشيرًا إلى أن رضاء المواطن البورسعيدي عن الخدمات أصدق دليل على نجاح الهيئة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية. 

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وأوضح الغضبان، أن القيادة  السياسية بجميع أجهزتها الحكومية تهتم بالمواطن أولا،  ولا أحد يعمل منفردا و نعمل جميعا لتقديم خدمة مميزة للمواطن وان هناك جهود متواصلة لتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل،  ونسعى لتحقيق افضل خدمات لصالح المواطن،  قائلا : كل الشكر والتقدير والتحية لكل من ساهم في تنفيذ المنظومة والشكر الخاص للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اتخاذ القرار بتطبيق المنظومة ومتابعته المستمرة للمنظومة و تقديم الخدمات للمواطنين على اعلى مستوى

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