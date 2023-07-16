عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضمن المبادرات الرئاسية.. حزب حماة الوطن ينظم حفل زفاف جماعي في العريش

حفل الزفاف الجماعي
حفل الزفاف الجماعي بالعريش

أقام حزب حماة الوطن حفل زفاف جماعي لأبناء العريش، ليشارك أهالي "أرض الفيروز" فرحة أبنائها، بحضور الأهالي و عدد من المسئولين.

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، فعاليات حفل الزفاف الجماعي لعدد 15 عريس وعروسة، الذي نظمه حزب حماة الوطن في إحدى القري السياحية في مدينة العريش.

وحضر العديد من المسئولين هذا الحفل، و منهم اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، الدكتور أحد العطيفي أمين عام التنظيم بالمركزية، وأعضاء المجموعة البرلمانية والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية ومشايخ القبائل والعواقل.

وأكد المحافظ أن حفل الزفاف الجماعي هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب المقبلين على الزواج من مختلف مراكز المحافظة.

وأشاد المحافظ بالدور الذي قام به حزب حماة الوطن في تجهيز العرائس وعددهم 30 شاب وفتاة من أبناء محافظة شمال سيناء، موجهًا خالص التهاني القلبية لجميع العرائس، متمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة.

وأشار المحافظ إلي أن حفل الزفاف الجماعي يأتي في إطار عودة الحياة الي طبيعتها بشكل كامل في محافظة شمال سيناء، حيث نُظمت على أرض المحافظة خلال الفترة الماضية فعاليات سباق الهجن والحفل الفني الكبير وعدد من الفاعليات، ما يؤكد استقرار شمال سيناء وعودتها إلى طبيعتها.

من جانبه قال اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن هذا الحفل هدية رئيس الجمهورية للشباب المتعثر عن الزواج بشمال سيناء، الذي يرعاه الحزب، وهي أحد أهم المبادرات الرئاسية التي تنفذ على أرض شمال سيناء، لافتا الي قيام الحزب بتأسيس الشقق الزوجية للعرائس.

بدوره أشار المهندس هيثم رحمي الأمين العام للحزب بشمال سيناء، أن الحفل تضمن فقرات غنائية لنجوم الغناء السيناوي عمر فتحي ويحيى منواتي، والمطربين محمد نور وعبد الباسط حمودة وعمر كمال، فضلًا عن فقرات فنية لفرقة التنورة وفرقة العريش للفنون الشعبية، بجانب فقرة لليوتيوبر احمد كريم.

 

حماه الوطن العريش أرض الفيروز حفل زفاف جماعي أسامة الغندور محافظ شمال سيناء محافظة شمال سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

الصحة: نتابع شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين بقنا

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

قرار جديد من النيابة بشأن أم أنهت حياة أبنائها الثلاثة في سوهاج

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

ابنهما صور الجريمة بتليفونه| تطور جديد في حادث إطلاق مدير شركة بترول النار على زوجته بالتجمع

ترشيحاتنا

استقرار الدولار وارتفاع اليورو..أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأحد

بشرى سارة .. موعد رفع إيقاف قيد الزمالك بعد أزمة شيكابالا

مواقف وطرائف على المسرح| معجب يحتضن نانسي عجرم.. تقبيل حذاء جورج وسوف.. وضرب مروى بالإسكندرية

خناقة بالفريق.. كولر يعاقب نجم الأهلي ويعمل على تجميده |إيه الحكاية

بعد الزيادات.. أرخص 5 سيارات في مصر

انحطاط.. تعليق صادم من إيلون ماسك على تزويد أمريكا لأوكرانيا بذخائر عنقودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مطالبة الأمير وليام لـ الملك تشارلز بدفع إيجار منزله في ويلز

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. تزايد المطالبات بإلغاء حفل مطرب الموت في الهرم

صور جديدة.. محمد رياض وعائلته بالعرض الأول لفيلم نجلهم عمر «حجر إيجابى»

ادعولي كتير.. مأساة بلوجر بعد تأخر شنطة عيد ميلادها| تفاصيل

فيديو

دولة بجوار مصر .. مخاوف من انتشار فيروس قاتل تسبب في نفوق 300 ألف قطة | فيديوجراف

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأرقام.. فيديو

شاهد.. مقطع فيديو للحظة القبض على سفاح تثير جدل رواد السوشيال بنيويورك

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ