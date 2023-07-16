ضمن المبادرات الرئاسية.. حزب حماة الوطن ينظم حفل زفاف جماعي في العريش

أقام حزب حماة الوطن حفل زفاف جماعي لأبناء العريش، ليشارك أهالي "أرض الفيروز" فرحة أبنائها، بحضور الأهالي و عدد من المسئولين.

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، فعاليات حفل الزفاف الجماعي لعدد 15 عريس وعروسة، الذي نظمه حزب حماة الوطن في إحدى القري السياحية في مدينة العريش.

وحضر العديد من المسئولين هذا الحفل، و منهم اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، الدكتور أحد العطيفي أمين عام التنظيم بالمركزية، وأعضاء المجموعة البرلمانية والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية ومشايخ القبائل والعواقل.

وأكد المحافظ أن حفل الزفاف الجماعي هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب المقبلين على الزواج من مختلف مراكز المحافظة.

وأشاد المحافظ بالدور الذي قام به حزب حماة الوطن في تجهيز العرائس وعددهم 30 شاب وفتاة من أبناء محافظة شمال سيناء، موجهًا خالص التهاني القلبية لجميع العرائس، متمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة.

وأشار المحافظ إلي أن حفل الزفاف الجماعي يأتي في إطار عودة الحياة الي طبيعتها بشكل كامل في محافظة شمال سيناء، حيث نُظمت على أرض المحافظة خلال الفترة الماضية فعاليات سباق الهجن والحفل الفني الكبير وعدد من الفاعليات، ما يؤكد استقرار شمال سيناء وعودتها إلى طبيعتها.

من جانبه قال اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن هذا الحفل هدية رئيس الجمهورية للشباب المتعثر عن الزواج بشمال سيناء، الذي يرعاه الحزب، وهي أحد أهم المبادرات الرئاسية التي تنفذ على أرض شمال سيناء، لافتا الي قيام الحزب بتأسيس الشقق الزوجية للعرائس.

بدوره أشار المهندس هيثم رحمي الأمين العام للحزب بشمال سيناء، أن الحفل تضمن فقرات غنائية لنجوم الغناء السيناوي عمر فتحي ويحيى منواتي، والمطربين محمد نور وعبد الباسط حمودة وعمر كمال، فضلًا عن فقرات فنية لفرقة التنورة وفرقة العريش للفنون الشعبية، بجانب فقرة لليوتيوبر احمد كريم.