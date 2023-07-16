تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 43 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 670 شاحنة و 224 سيارة حيث شملت حركة الواردات 36000 طن بضائع ، 328 شاحنة و 202 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 342 شاحنة و 22 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة CHIOS VICTORY وعلى متنها 31500 طن الومنيوم قادمة من السعودية والعبارة امل بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدزن اكسبريس و الحرية2 وغادر العبارة امل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و 120 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى سينا وايلة ،

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1890 راكب بموانيها .

