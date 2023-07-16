روتو : “إيقاد” ومنبر جدة يجب أن يعملان سويا للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار بالسودان

قال الرئيس الكيني، وليام روتو، اليوم الأحد، إن مسار الهيئة الحكومية للتنمية “إيقاد” ومنبر جدة بالمملكة العربية السعودية، يجب أن يعملا معاً لتسهيل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان.

وأوضح روتو، عبر منصة “تويتر”، أن هناك ضرورة أن يعمل المساران سوياً للضغط من أجل إحياء العملية السياسية في السودان.

وقال الرئيس الكيني، الذي ترأس بلاده لجنة "الإيقاد" الرباعية المعنية بالأزمة السودانية، إنه أجرى اتصالين هاتفيين برئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وأكد روتو، أن الاتصالات ركزت على العودة السريعة للأوضاع الطبيعية في السودان ودعم البلدان المضيفة للاجئين السودانيين.

وفي وقت سابق، تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الكيني وليم روتو.

ونقل البرهان للرئيس الكيني، خلال الاتصال الهاتفي، أسباب تحفظ حكومة السودان على رئاسة كينيا للجنة الرباعية المكلفة من قبل الإيجاد لمعالجة الأزمة في السودان ورفضه لمخرجات القمة التي كانت قد عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مؤخرا.

وأكد سيادة السودان على أراضيه، حيث لا يمكن إدخال قوات شرق إفريقيا -إيساف- دون موافقة حكومة السودان.