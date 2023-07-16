عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روتو : “إيقاد” ومنبر جدة يجب أن يعملان سويا للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار بالسودان

صدى البلد

قال الرئيس الكيني، وليام روتو، اليوم الأحد، إن مسار الهيئة الحكومية للتنمية “إيقاد” ومنبر جدة بالمملكة العربية السعودية، يجب أن يعملا معاً لتسهيل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان.

وأوضح روتو، عبر منصة “تويتر”، أن هناك ضرورة أن يعمل المساران سوياً للضغط من أجل إحياء العملية السياسية في السودان.

وقال الرئيس الكيني، الذي ترأس بلاده لجنة "الإيقاد" الرباعية المعنية بالأزمة السودانية، إنه أجرى اتصالين هاتفيين برئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وأكد روتو، أن الاتصالات ركزت على العودة السريعة للأوضاع الطبيعية في السودان ودعم البلدان المضيفة للاجئين السودانيين.

وفي وقت سابق، تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الكيني وليم روتو.  

السيسي يبحث العلاقات الثنائية وأوضاع القرن الأفريقي وأزمة السودان مع رئيس كينيا

سوريا تعلن دعمها قرارات القاهرة وجهودها المخلصة لوقف سفك الدماء في السودان

ونقل البرهان للرئيس الكيني، خلال الاتصال الهاتفي، أسباب تحفظ حكومة السودان على رئاسة كينيا للجنة الرباعية المكلفة من قبل الإيجاد لمعالجة الأزمة في السودان ورفضه لمخرجات القمة التي كانت قد عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مؤخرا.

وأكد سيادة السودان على أراضيه، حيث لا يمكن إدخال قوات شرق إفريقيا -إيساف- دون موافقة حكومة السودان.

السودان منبر جدة ايقاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

الصحة: نتابع شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين بقنا

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

أحمد حسن يكشف عن هوية أولى صفقات الزمالك الصيفية.. شاهد

أنا آسفة.. أول تعليق من نجمة أراب أيدول على شائعات إنهاء حياتها

موضوعات متعلقة

السعودية.. أداء صلاة الجنازة على الأميرة حصة بنت عبدالله

إجراء عاجل من إيران بشأن ارتداء النساء للحجاب في الشوارع

سياسي أمريكي يكشف عن أفضل وأكبر مساعدة يمكن تقديمها لـ أوكرانيا

بوتين يقرر تأميم أصول شركات أجنبية في روسيا

انحطاط.. تعليق صادم من إيلون ماسك على تزويد أمريكا لأوكرانيا بذخائر عنقودية

تحرك عاجل من تركيا لإخماد حريق هائل في غابات هاتاي.. فيديو

الفرصة الوحيدة.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن خطة الناتو الأخيرة ضد روسيا

وراء الكواليس .. أزمة خطيرة في الغرب بسبب الحرب تنذر بكارثة لـ أوكرانيا

ترشيحاتنا

المقاولون العرب يعود سريعا ويسجل التعادل في شباك الأهلي

أشعلت السوشيال ميديا .. من هي أنس جابر التي كسبت قلوب الجميع رغم خسارتها؟

دول إفريقيا تعاني والحلول غائبة.. ماذا ستقدم قمة نيروبي لشعوب القارة؟

اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية.. و«السعودية» تقود ارتفاعات البورصات الخليجية

تقديرات بمقتل 200 ألف جندي أوكراني حال مهاجمة كييف لـ القرم

توكيل ملغي .. ابنة إيمان البحر درويش تكذب المحامي أحمد مهران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لهذا السبب.. راكبة تهبط بـ طائرة أمريكية بدلا من الطيار..فيديو

من مذكرات مراهقة إلى كيرة والجن..كيف استحق أحمد عز تكريمه في مهرجان القاهرة؟

أكثر من 50 حوتا يثيرون الجدل على رمال شاطىء شهير باسكتلندا ..صور

خناقة بالفريق.. كولر يعاقب نجم الأهلي ويعمل على تجميده |إيه الحكاية

فيديو

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

دولة بجوار مصر .. مخاوف من انتشار فيروس قاتل تسبب في نفوق 300 ألف قطة | فيديوجراف

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأرقام.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ