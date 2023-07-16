لن ننساك.. هشام حنفى يحيى ذكرى رحيل طارق سليم

حرص هشام حنفى لاعب النادي الأهلي السابق على إحياء الذكرى السابعة لرحيل طارق سليم مدير الكرة الأسبق بالقلعة الحمراء الذي توفي في مثل هذا اليوم 16 من شهر يوليو من عام 2016.

ونشر هشام حنفى عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لطارق سليم وعلق عليها قائلا: "تحل اليوم الذكرى السابعة على رحيل أسطورتنا كابتن طارق سليم .. لن ننساك 💔"

يذكر ان طارق سليم شارك فى تحقيق 12 بطولة للأهلى، منها 7 بطولات دورى عام وخمس بطولات كأس مصر، وأحرز مع منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية عام 1959، كما شارك فى تحقيق بطولة الجمهورية العربية المتحدة موسم 1961/1962.