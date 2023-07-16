ينشره البعوض..مفاجآت جديدة حول المرض الغامض بقنا

كشف عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، تفاصيل الحالة الصحية في إحدى محافظة قنا بعد انتشار أعراض مرضية، موضحا أنه متواجد في قرية العليقات لمتابعة الوضع على أرض الواقع.

وتابع خلال مداخلة هاتفية منع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم أخذ عينات من البعوض والصرف الصحي لفحصها.

ولفت عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، إلى أنه تم التأكيد على توفير العلاج في الوحدة الصحية بالقرية، مشيرا لتوافد قوافل علاجية بالقرية إلى جانب أطباء الوحدة الصحية يصل عدد القوافل إلى 3 بداية من الغد.

وأردف أنه تم إيجاد نحو 67 حالة من فئات عمرية مختلفة، موضحا أن الأعراض تتراوح بين بسيطة ومتوسطة و95 % منها تعاني ارتفاع درجات الحرارة و75 % يعانون آلام في الجسم.