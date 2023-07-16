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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منع المواطنين أن يخرجوا من المنازل..تفاصيل مرض غامض ظهر بقنا

صدى البلد

كشف اللإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل مرض غامض أصاب 200 شخص بقرية العليقات بمركز قوص بمحافظة قنا دفع المواطنين لمنع الخروج من المنازل حرصا علي حياتهم.

وقال بكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"  أعراض هذا المرض ارتفاع في درجة الحرارة وتكسير في العظام، وصداع وإرهاق شديد.

أنه تواصل على الفور مع وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، بعد أن علم بانتشار هذه الأعراض، مشيرا إلى أن الوزير استجاب على الفور أيضا وأرسل فريقا طبيا للقرية لمتابعة الوضع.

وأشار إلى أنه تحدث مع وزير الصحة اليوم، وأطلعه أن تابع مع الفريق الطبي اليوم، وتم أخذ عينات من 68 شخصا وتحليلها على أن تظهر النتيجة خلال 48 ساعة بعد وصولها إلى المعامل المركزية بالوزارة اليوم، لافتا إلى أن الوزير سيكون في قنا غدا لمتابعة الوضع عن كثب.

ولفت إلى أن المرض كان قد ظهر منذ عامين في منطقة القصير بالبحر الأحمر وانتقل إلى سفاجا بعدها، موضحا أن رئيس فريق الطب الوقائي بالوزارة أكد أن الوضع تحت السيطرة حتى الآن، وقد يكون المرض ظهر نتجية تلوث وأمراض في الهواء والناموس والبعوض وتلوث مياه الشرب، وأن المرض لا ينتقل عن طريق الأشخاص، وهناك متابعة دقيقة للوضع الصحي في القرية.

الإعلامية عزة مصطفى إرتفاع فى درجة الحرارة الدكتور خالد عبدالغفار برنامج صالة التحرير المعامل المركزية

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