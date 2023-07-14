مصطفى بكري: الشعب يتعرض لشحن مجتمعي سلبي من أعداء الوطن

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشارع المصري يسأل مشكلة السد الإثيوبي، والعديد من الموضوعات الأخرى منها المشروعات القومية.

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مصر لن تفرط في حقها المائي وعلى الجميع الثقة في القيادة السياسية وفي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أنقذ البلاد عندما كانت على حافة الهاوية.

الدولة المصرية

وتابع مصطفى بكري، أنّ الدولة المصرية تمر بمرحلة صعبة وهناك ضغوطات اقتصادية على المواطنين.

وأكد بكرى أن الشعب يتعرض من قبل أعداء الوطن للشحن المجتمعي السلبي لتأجيج المواطن ضد الانتخابات الرئاسية المقبلة واحباطه وإشعاره باليأس.