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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يطلب من الجماهير وصف الأهلي بكلمة واحدة بعد رباعية المقاولون

احمد حسن
احمد حسن

حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا علي المقاولون العرب بأربعة اهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما باستاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة 34 بالدوري.


وكتب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك "صف الأهلي بكلمة واحدة فقط"

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه، بعد فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي.

ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة فى مقابل 14 لقباً للزمالك، وثلاثة للإسماعيلى، ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأولمبى.

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 81 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 44 نقطة.

 

 

 

 

أحمد حسن الأهلى المقاولون الدوري الممتاز

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