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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن الأدوية غير المتوفرة بالسوق.. فيديو

تاج الدين
تاج الدين

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجهورية لشئون الصحة والوقاية، حقيقة نقص بعض الأدوية بالسوق.

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وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "كان هناك اجتماعا الأسبوع الماضي برئاسة رئيس الوزراء لدراسة أي نقص في الأدوية سواء أدوية الأورام أو التقليدية أو نوع من أنواع الأدوية".

 

وأضاف: "هناك نقص في بعض أدوية الأورام والغدة الدرقية ولكن هناك بدائل متوفرة"، لافتا: "بعض المرضى اعتادوا علي أدوية معينة قد لا تكون متوفرة وسنعمل وسنسعى علي توفيرها بعيدا عن فكرة البدائل المحلية".

 

وأشار: "إذا كان هناك نقص في بعض الأدوية فإن البدائل موجودة، لكن نؤكد أنه إذا كان المريض يتسريح على دواء معين خاصة الأدوية المزمنة فإنه يجب أن تكون هذه الأدوية متوفرة".

 

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