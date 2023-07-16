مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة ظهور مرض غريب في قنا.. فيديو

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجهورية لشئون الصحة والوقاية، حقيقة انتشار مرض غامض داخل قرية في محافظة قنا.



وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "نحن حاليا في فصل الصيف واحتمالية انتشار أي فيروس في الصيف أقل بكثير انتشارها في فصل الشتاء".



وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجهورية لشئون الصحة والوقاية،: "المشكلة الأساسية أن الحرارة عالية جدا، وانتقال الإنسان من السخن إلى البارد والعكس قد يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد"، مؤكدا: "لم يتم رصد أي أمر غير طبيعي حتى الآن".

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجهورية لشئون الصحة والوقاية،: "كون مجموعة من البشر تصاب بأعراض فيروسية أي بكتيرية في وقت واحد أن من أسرة واحدة هذا أمر وارد الحدوث وطبيعي"، موضحا: "لم يتم رصد أي حالات جماعية تثبت وجود مرض غير طبيعي".

وأوضح: "حتى هذه اللحظة ما نراه ونرصده حالات ليست جماعية وليست كثيرة"، مضيفا: "من أعرض الإصابة بالإجهاد الحراري ارتفاع الحرارة، والتكسير في الجسم، وفقدان الوعي".

وحذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجهورية لشئون الصحة والوقاية، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، مشددا على ضرورة تناول كميات كبيرة من المياه والسوائل.