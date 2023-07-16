مصطفى بكري يعلن مفاجأة عن مرض غامض أصاب المئات بقرية في قنا

كشف النائب مصطفى بكري، تفاصيل مرض غامض أصاب 200 شخص بقرية العليقات بمركز قوص بمحافظة قنا.

وأوضح بكرى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفي والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، “أعراض هذا المرض ارتفاع في درجة الحرارة وتكسير في العظام، وصداع وإرهاق شديد”.

وأشار بكري، إلي أنه تواصل على الفور مع وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، بعد أن علم بانتشار هذه الأعراض بين المواطنين في القرية من عمدة القرية، مشيرا إلى أن الوزير استجاب على الفور وأرسل فريقا طبيا للقرية لمتابعة الوضع.

وأشار إلى أنه تحدث مع وزير الصحة اليوم، وأطلعه أن تابع مع الفريق الطبي اليوم، وتم أخذ عينات من 68 شخصا وتحليلها على أن تظهر النتيجة خلال 48 ساعة بعد وصولها إلى المعامل المركزية بالوزارة اليوم، لافتا إلى أن الوزير سيكون في قنا غدا لمتابعة الوضع عن كثب.

ولفت إلى أن المرض كان قد ظهر منذ عامين في منطقة القصير بالبحر الأحمر وانتقل إلى سفاجا بعدها، موضحا أن رئيس فريق الطب الوقائي بالوزارة أكد أن الوضع تحت السيطرة حتى الآن، وقد يكون المرض ظهر نتيجة تلوث وأمراض في الهواء والناموس والبعوض وتلوث مياه الشرب، وأن المرض لا ينتقل عن طريق الأشخاص، وهناك متابعة دقيقة للوضع الصحي في القرية.

وأوضح أنه تم أخذ عينات من كل شيء هناك سواء الناموس أو البعوض ومياه الشرب وإجراء التحليل بالمعامل المركزية في الوزارة وانتظار ظهور النتيجة.