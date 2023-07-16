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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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العضو المنتدب لـ«شركة مصر للابتكار» يكشف تفاصيل البنك الرقمي| فيديو

البنك الرقمي
البنك الرقمي

قال شريف البحيري الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي، إن البنك الرقمي عبارة عن بنك كامل متكامل يقدم كل خدماته ومنتجاته وخدمة العملاء عن طريق قنوات رقمية.

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وأضاف قال شريف البحيري الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "البنك الرقمي ليس له فروع"، لافتا: "يتم فتح الحساب عن طريق أبلكيشن من الهاتف ويتم تحويل فلوس له ويتم الصرف منه".

وأشار  الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي،: "من الممكن ربط شهادات على البنك الرقمي وفتح حسابات توفير وأخذ قرض من خلاله"، مضيفا: "البنك الرقمي بنك كامل متكامل".

 

وأوضح  البحيري: "البنك الرقمي له موظفين لكن متواجدين في الفرع الرئيسي، وعددهم بسيط جدا لأنه ليس له فروع".

البنك الرقمي العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي حسابات توفير شركة مصر للابتكار الرقمي شريف البحيري

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