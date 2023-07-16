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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حدود جديدة لأوكرانيا.. تحذير أمريكي عاجل لـ زيلينسكي بشأن الحرب

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الولايات المتحدة يمكنها تسوية النزاع الأوكراني بشروط روسيا، متجاهلة مصالح الرئيس، فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف ماكجريجور: "سينتهي الصراع في أوكرانيا عندما يوجه الرئيس الأمريكي رسالة إلى موسكو”، موضحا أن “نتيجة الأزمة الأوكرانية ستعتمد على المفاوضات الروسية الأمريكية”.

وشدد على أن البيت الأبيض، خلافًا لتوقعات الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، يعترف في النهاية بأن الأراضي التي فقدها أصبحت روسية.

وقال ماكجريجور: "هذا أكثر ما يخشاه زيلينسكي. هذا سوف ينفي كل وعوده حول حدود عام 1991.. وبسبب ذلك دعمه الكثيرون داخل البلاد".

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وأضاف: “وجد رئيس أوكرانيا نفسه في وضع صعب للغاية، حيث تتكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة على خط المواجهة. في الوقت نفسه، أصبحت روسيا، على العكس من ذلك، أقوى بكثير، لذا ستكون هي التي تحدد شروط إنهاء الصراع”.

البنتاجون الولايات المتحدة روسيا زيلينسكي أوكرانيا

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