موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز برباعية على المقاولون العرب

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عروضه القوية فى بطولة الدوري؛ بعد الفوز الكبير الذي حققه على فريق المقاولون العرب، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ونجح أليو ديانج في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من أحمد نبيل كوكا إلى أليو ديانج، وضعته في انفراد تام بالمرمى، فاستلم الأخير الكرة على الفخذ، ثم سدد كرة قوية ارتطمت بباطن العارضة، وسكنت يسار المرمى.

وأحرز جوزيف أوتشايا هدف تعادل المقاولون العرب في الدقيقة 24 بعد تنفيذ ركلة حرة لـ المقاولون بالقرب من منطقة جزاء الأهلي جهة اليمين نفذها عمر فتحي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء اهداها أحمد علاء بالرأس إلى جوزيف أوتشايا المتمركز داخل منطقة الــ 6 ياردات فسدد الأخير كرة قوية لتسكن الشباك.

وفى الشوط الثانى نجح محمد شريف فى إحراز الهدف الثانى للأهلي فى الدقيقة 52 بعدما استغل الضربة الركنية ليضعها برأسه فى مرمى المقاولون العرب.

وأضاف طاهر محمد طاهر الهدف الثالث للأهلي فى الدقيقة 70 وألغاه الحكم بداعي التسلل، ولكن تدخل الفار ليحتسب الهدف لعدم وجود أى تسلل فى الكرة .

وأضاف طاهر محمد طاهر الهدف الرابع من ضربة جزاء فى الدقيقة 89 التى حصل عليها محمود عبد المنعم كهربا بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء .

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق .

الأهلي بفوزه على المقاولون رفع رصيده الى 81 نقطة من 361 مباراة، دون أي خسارة، فيما توقف رصيد المقاولون عند 44 نقطة لينهى الدوري فى المركز السابع .

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود، يوم الأربعاء المقبل، في الثامنة والنصف مساءً.