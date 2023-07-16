ميرهان حسين تخطف أنظار متابعيها بـ الكاش مايوه

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرهان حسين في الصور، بإطلالة أنيقة وجريئة مرتدية كاش مايوه مكشوفًا وهو ما جعل إطلالتها مثيرة .

ولفتت ميرهان حسين الأنظار في الصور بإطلالتها الجريئة، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمال ملامحها، ورفعت شعرها للخلف بطريقة مميزة.

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، مسلسل “مشوار الونش”، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال، ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.