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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد السجيني: استطعنا تحويل ملف النظافة إلى مائدة الرئاسة عام 2017| فيديو

أحمد السجيني
أحمد السجيني

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لم تكن هناك خريطة كاملة للتعامل مع ملف النظافة.

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وأضاف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال لقائه ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "ملف النظافة كان في مستوى متدنٍ جدا قبل عام 2013، وحدث في مصر ما يطلق عليها، المقالب التاريخية التراكمية".

وأشار المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،: "لأول مرة يكون هذا الملف على مائدة مؤسسة الرئاسة بمتابعة من الرئيس السيسي"، موضحا: "استطعنا تحويل هذا الملف للرئاسة في عام 2017".

وأوضح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،: "عندما تم تحويل الملف إلى مائدة الرئاسة؛ تم تكوين مجموعة شركاء نجاح، من كل من، الهيئة العربية للتصنيع، ووزارات المالية، والإنتاج الحربي، والتنمية المحلية، والري".
 

احمد السجيني الهيئة العربية للتصنيع الإدارة المحلية بمجلس النواب الإدارة المحلية ملف النظافة النظافة

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