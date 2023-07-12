أحمد السجيني يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك فكر بشأن المباني على أراضي الآثار، وهو أن يكون هناك حق انتفاع لحين العمل من قبل الدولة بـ أراضي الأثار.

وأضاف أحمد السجيني خلال حواره ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن قانون ملف التصالح سينتهي، لآنه قانون دولة، وسيحقق رضاء شعبي.

ولفت إلى أن القانون يعمل على التوازن، وهناك رؤية كاملة، لتحقيق المطلب الشعبي.

وأوضح أن ما يطالب به المواطنين بشأن القانون، ليس كله صحيح، وأن قانون وضع اليد، وقانون التصالح سيتم الانتهاء منه قريبًا، ومن الممكن أن يكون ذلك خلال شهرين.

وأشار إلي أن هناك روية كاملة عن قانون التصالح، وأن المواطن سيكون غير مخالف بعد التصالح.