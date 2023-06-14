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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أحمد السجيني لحائزي الكلاب: لا تحمل نفسك مسئولية قانونية.. وقانون الشهر العقاري لم يحقق الهدف المرجو منه

أحمد السجيني، رئيس
أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

خصص برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون" فقرة خاصة مع النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، للحديث عن قوانين الشهر العقاري والتصالح على المباني، وحيازة الكلاب والحيوانات الخطرة..


النائب أحمد السجيني لحائزي الكلاب: لا تحمل نفسك مسئولية قانونية
علق أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الاعتراضات من قبل حائزي الكلاب على محظورات الحيازة في قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.قائلاً: " الموضوع حساس لانه به فريقين والغالبية العظمى ممن يمثلون نسبة  99.9% من عموم الشعب غير حائزي الكلاب، وقطاع  ضيق جداً لديهم كلاب  وهؤلاء يعتبرون شريح ضيقة، والتي تعتبر أن هذه الحيوانات شأنها شأن أطفالها ولايتقبل فكرة تسليم الكلب خلال 21 يوماً.
 

مجلس النواب: الطب البيطري سيتعامل مع الكلاب الضالة وفقاً للمواثيق الدولية
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب يمثل تطوراً  كبيراً وتاريخياً في المنظومة التي  كان لا يحكمها  تشريع لاننا كان لديها فراغ تشريعي  في هذا الملف، متابعا: كان ينظم الأمر مادتين أحدهما في قانون العقوبات وأخرى في قانون الزراعة، والتشريع  جاء في توقيت  هام  بعد ظواهر خطيرة على ثلاثة مستويات وهم ملف الحيوانات الضارة والكلاب الضالة  وحائزي الكلاب المفترس.
 

النائب أحمد السجيني يتحدث عن مصير مشروع قانون الإيجار القديم
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مصير مشروع  قانون الايجار القديم  الذي كان من المفترض أن يخرج للنور نهاية 2022 وتم تأجيله بسبب اعتبارات إجتماعية في ضوء تداعيات الازمة  الاقتصادية العالمية.
 

 

محلية مجلس النواب: قانون الشهر العقاري لم يحقق الهدف المرجو منه
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الشهر العقاري لم يحقق الهدف المرجو منه، حتى الآن، وذلك لعدم فهم الكثير من المعنيين لهذا القانون.

احمد السجيني لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب حائزي الكلاب الكلاب الضالة مشروع قانون الايجار القديم قانون الشهر العقاري

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