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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أعداد بالملايين..السجيني يكشف أسباب تأخر صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

أحمد السجيني
أحمد السجيني

كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أسباب تأخر صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.

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وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال لقائه ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "القانون كان تم تقديمه بشكل معين، ولجنة الإسكان وصلوا لقناعات معينة فيه مع الحكومة".

وأضاف: "بعد انتهاء لجنة الإسكان، تم توجيه سؤالين لهم، وإجابة السؤالين كشفت عن أرقام معينة جعلتنا نعيد النظر في بعض الأفكار والفلسفة في القانون، أهمها عدد الطلبات التي هي خارج نطاق التصالح وعدد الطلبات الخاصة بتغيير الاستخدام".

وأشار: "اكتشفنا أن الأرقام أعداد مليونية، لذلك كان من الرشد النظر في هذه الأمور، لأنه في حالة صدور القانون على هذا الوضع كانت ستوجد مشكلة"، معقبا: "هذا وضع استثنائي فرضته علينا الظروف والتاريخ".
 

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