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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السجيني: لن يتم حسم قانون التصالح في مخالفات البناء إلا بتدخل الرئيس السيسي..فيديو

أحمد السجيني
أحمد السجيني

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدكتور مصطفى مدبولي حريص على الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء.

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وأضاف السجيني، خلال لقائه ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "مصر دولة كبيرة وهذا أحد مكاسبنا ومشاكلنا، لأن مصر دولة كبيرة ودولة قديمة وذات مؤسسات كثيرة".

وأشار: "قانون التصالح في مخالفات البناء في تقديري وصل إلى مرحلة عدم الحسم إلا بتوجيه من الرئيس السيسي، وأعتقد أن الرئيس السيسي سيتدخل بقوة وسينحاز للمطالب الموضوعية".

وأوضح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،: "الرئيس السيسي يتعامل بموضوعية في كافة القضايا"، مشيرا: "عدم خروج القانون بكل هذا الزخم في البرلمان مؤكد أنه وصل الى مائدة الرئاسة".

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