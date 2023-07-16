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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بكلمات رومانسية.. علي معلول يحتفل بعيد ميلاد زوجته

معلول وزوجته
معلول وزوجته

احتفل التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، بعيد ميلاد زوجته، ونشر صورتهما معا عبر حسابه على إنستجرام وعلق قائلا: "عيد ميلاد سعيد روحي".

وتألق النجم التونسي صاحب الـ33 عاما مع النادي الأهلي، منذ وصوله في عام 2016، قادما من فريق الصفاقسي، ونجح في كسب ثقة الجماهير كأحد أهم اللاعبين في تشكيل الفريق خلال السنوات الأخيرة.  

وتوج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 فى تاريخه، بعد فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي.

ويعد الأهلي البطل التاريخي للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة فى مقابل 14 لقباً للزمالك، وثلاثة للإسماعيلى، ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأولمبى.

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 81 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 44 نقطة.

 

 

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٧١٦_٠٤١٨٢٠

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