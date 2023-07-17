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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023: ازدهار صحي ومهني

برج الأسد
برج الأسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، مواليده مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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توقعات برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023

تجنب كل الخلافات في العلاقة وعامل شريكك بمودة، التحديات في العمل ستجعلك أقوى، سيكون هناك ازدهار هذا الأسبوع وستكون الصحة العقلية والبدنية جيدة.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

قد تظهر بعض المشكلات المتعلقة بالذات في علاقتك هذا الأسبوع، تعامل مع كل مشكلة بموقف ناضج، قد يحفر بعض الأسد في ماضي الشريك مما قد يبدو مهينًا وقد يؤذي الحبيب شخصيًا.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

يحتاج مرضى السكري إلى توخي المزيد من اليقظة هذا الأسبوع، إذا كنت قد خضعت لعملية جراحية، فيمكنك المضي قدمًا في الجدول الزمني، قد يصاب بعض الأطفال أيضًا بجروح أثناء اللعب.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

ستكون الحياة المهنية مثيرة للإعجاب مع حدوث العديد من الأشياء الإيجابية هذا الأسبوع، يجب أن تكون علاقتك بزملائك في العمل ودية هذا الأسبوع لأنك ستحتاج إلى مساعدتهم في إكمال المهام المعينة في الوقت المحدد.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

تعامل مع الشؤون المالية بشكل تكتيكي، على الرغم من حصولك على دخل جيد ، إلا أن برجك الأسبوعي يتطلب استخدامًا ذكيًا للثروة، إنفاق مبلغ كبير على الرفاهية ليس فكرة جيدة هذا الأسبوع. 

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