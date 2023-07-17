خرجت بدون إذنه.. تجديد حبس متهم بضرب طفلة زوجته بالخرطوم في البساتين

جدد قاضي المعارضات حبس شخص 15 يوما على ذمه التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بضرب نجلة زوجته حتى الموت مستخدما “خرطوم”.

‏وكان قسم شرطة البساتين تلقى إشارة من مستشفى أحمد ماهر باستقبالها طفلة اسمها ولاء 11 سنة مصابة بزرقان وتورم بالجسم وتوفيت فور وصولها .



‏على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل سكن الطفلة المجني عليها وتبين من الفحص والتحري أن الطفلة قد تعرضت للاعتداء بالضرب والتعذيب على يد زوج والدتها بسبب خروج الطفلة الدائم من المنزل وتأخرها دون إذن.

‏وتمكن رجال المباحث من القبض على زوج ولدها المتهم بقتلها وقرر في أقواله أمام رجال الأمن انه لم يقصد قتلها بل كان يقصد تهذيبها الا انه فوجئ أنها لقيت مصرعها متأثرة بالاعتداء عليها، وتم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.