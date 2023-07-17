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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عبد الملك.. ارحموا الزمالك الإدارة مش بالعافية ولا بفتحة الصدر

احمد عيد عبدالملك
احمد عيد عبدالملك

انتهت مباراة الزمالك أمام نادي فاركو بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت علي ملعب ستاد القاهرة في الجولة الأخيرة  لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب احمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك " اسواء موسم للزمالك من وقت موسم ٢٠١٧ / ٢٠١٨ .. كل حاجة غلط من البداية من وقت كاس لوسيل والصفقات وخصوصاً المحترفين اللي كلهم بيجو عن طريق وكيل واحد وانك تمشي مدرب في نص الموسم ويقعد ٣ ماتشات ويرجع تاني وبعدين تمشيه واللاعيبة المهمة تمشيها !!

وتابع "ادارياً وفنياً اسواء مواسم الزمالك من زمن .. المهم بقي المشرف العام علي الكرة مختفي فين مبيظهرش غير واحنا ماشين كويس وصورته تتصدر في الصفحة الرسمية بعد كل تمرين بس !!
الادارة مش بالعافية ولا بفتحة الصدر ارحمو الزمالك وسيبوه في حاله لجمهوره .."


بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 60 نقطة، فاز فى 17 مباراة وخسر فى 8 مواجهات وتعادل فى 9لقاءات. 

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