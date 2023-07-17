اربط على 4 -1.. تعليق نبيل الحلفاوي على رباعية الأهلي أمام المقاولون

علق الفنان نبيل الحلفاوي، علي فوز النادي الأهلي علي المقاولون العرب بنتيجة 4-1، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب نبيل الحلفاوي: “اربط على ٤ - ١ دي”.

وواصل النادي الأهلي عروضه القوية في بطولة الدوري بعد الفوز الكبير الذى حققه على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الاسبوع الرابع والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم .

الأهلي بفوزه على المقاولون رفع رصيده الى 81 نقطة بدون أي خسارة فيما توقف رصيد المقاولون عند44 نقطة لينهى الدوري في المركز السابع.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب الدوري رقم 43 في تاريخه تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق .