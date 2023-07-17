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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة فلسطينيا واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال لمخيمي عقبة جبر وعين السلطان

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مخيمي عقبة جبر وعين السلطان، بمدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية فلسطينية في أريحا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر وداهمت حارة "آل وهدان" وسط المخيم واعتقلت محمد زهير وهدان من منزله.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت في المخيم، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان بالمدينة واعتقلت الشاب عودة ابو جوهر من منزله.

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